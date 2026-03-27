Польша является лидером НАТО по доле оборонных расходов относительно ВВП, заявил вице-премьер, глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Польша лидирует в НАТО по расходам на оборону. Более 4% ВВП в 2025 году — самый высокий уровень среди всех союзников, согласно отчету НАТО. Это не случайность, а результат последовательности и ответственного подхода к безопасности. Мы не сбавляем темп. В этом году мы наращиваем темпы — больше ресурсов, больше инвестиций, более сильная польская армия», — сообщил Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее глава Минобороны Польши заявлял, что в 2026 году Польша выделит 200 млрд злотых (более $54 млрд) на оборону, что составит 4,8% ВВП страны.

По оценкам НАТО, Польша в 2025 году потратила на оборону больше всех государств-членов альянса — 4,3% своего ВВП или около $44 млрд.

Далее следуют Литва (4%), Латвия (3,74%), Эстония (3,42%), Дания (3,34%), Норвегия (3,2%), США (3,19%), Финляндия (2,87%), Греция (2,79%) и Нидерланды (2,59%).

В конце списка оказались Португалия, Испания, Албания, Канада и Бельгия, чьи расходы в процентах от ВВП составили около 2%.