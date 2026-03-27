Правитель Беларуси Александр Лукашенко и верховный лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о дружбе и сотрудничестве между их странами, сообщило в четверг, 26 марта, северокорейское государственное информационное агентство KCNA. В пресс-службе Лукашенко заявили, что после подписания этого «фундаментального документа» отношения между Беларусью и Северной Кореей «вступают в новую стадию».

Cтороны также заключили несколько меморандумов и соглашений о сотрудничестве в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве. Из заявления пресс-службы Лукашенко также следует, что верховный лидер КНДР выразил Беларуси «солидарность и полную поддержку» и выступил «против незаконного давления Запада» на Минск. Кроме того Лукашенко заявил, что правительства Беларуси и КНДР «придерживаются одинакового мнения по международным вопросам».

Кроме того, Ким Чен Ын и Александр Лукашенко обменялись подарками, пишет KCNA. Ким подарил Лукашенко меч и вазу с портретом белорусского правителя. Подарком Лукашенко Ким Чен Ыну стал автомат белорусского производства «на случай, если появятся враги».

Лукашенко прибыл с первым официальным визитом в Северную Корею 25 марта. КНДР и Беларусь оказывают России значительную поддержку в войне против Украины, отмечает агентство Reuters.

Пхеньян отправляет в РФ боеприпасы и северокорейских военнослужащих. Минск в свою очередь в феврале 2022 года предоставил Москве белорусскую территорию как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину и согласился разместить на ней российские тактические ядерные вооружения.