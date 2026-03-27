НАТО готово углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем докладе, посвященном итогам 2025 года.

«Южный Кавказ важен для безопасности НАТО. В 2025 году НАТО приветствовало значительный прогресс, достигнутый в деле установления мира между Арменией и Азербайджаном. НАТО также высоко оценило неизменную поддержку Соединенными Штатами мирного процесса. Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в августе прошлого года стало важным шагом на пути к региональной безопасности и нормализации отношений. НАТО готово углублять диалог и сотрудничество с обеими странами», — говорится в докладе генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 год.