Согласно новому отчету Института аэрокосмических исследований Митчелла, Китай разместил устаревшие сверхзвуковые истребители, переоборудованные в ударные беспилотники, на шести авиабазах вблизи Тайваньского пролива, сообщает Reuters.

Спутниковые снимки этих аэродромов из февральского отчета «Отслеживание китайской воздушной мощи» показывают, что, по-видимому, представляют собой ряды коротких самолетов со стреловидными крыльями, соответствующих форме истребителей J-6, которые впервые появились в составе китайских ВВС в 1960-х годах. Согласно отчету института из Арлингтона, штат Вирджиния, после переоборудования в беспилотные летательные аппараты были обнаружены на пяти базах в провинции Фуцзянь и одной в провинции Гуандун.