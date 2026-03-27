Власти Ирана не обращались к США с просьбой на 10 дней приостановить удары по энергетической инфраструктуре исламской республики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Высокопоставленные чиновники Ирана сообщили посредникам о заинтересованности в мирных переговорах с США, однако руководство страны пока не приняло окончательного решения. Отмечается, что представители исламской республики также потребовали от США сократить план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта перед организацией первой встречи.

WSJ подчеркнула, что иранская сторона также исключила возможное обсуждение своей ракетной программы на переговорах, сообщила о нежелании отказываться от обогащения урана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней, аргументировав свое решение просьбой со стороны Тегерана.