Израиль намерен продолжать практику точечных ликвидаций чиновников и командиров высокого ранга в Иране. Об этом заявил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.

Выступая на брифинге, он вновь выступил с утверждением, что в результате одного из недавних ударов по Бендер-Аббасу был убит командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири. Ранее в четверг об этом заявляли израильский министр обороны Исраэль Кац и глава Пентагона Пит Хегсет.

«Ликвидации не прекратятся. Мы продолжим преследовать всех, кто угрожает Израилю», — заявил генерал.