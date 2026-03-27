Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил об опасности крупной ядерной аварии в случае продолжения атак на АЭС «Бушер» в Иране. Об этом говорится в заявлении пресс-службы в X.

«В контексте продолжающегося конфликта гендиректор повторно выражает глубокую обеспокоенность недавними ударами, которые, как сообщается, произошли около АЭС «Бушер» в Иране, последний из них — во вторник вечером. Поскольку это активная АЭС с большим количеством ядерного материала, Гросси предупредил, что повреждение объекта может привести к крупному радиологическому инциденту, который окажет влияние на большую территорию в Иране и за его пределами», — отмечается в публикации.