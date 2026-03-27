Турецкие власти проводят обсуждения с целью получить разрешение на транзит 14 ее судов через Ормузский пролив, заявил министр транспорта Турции Абдулкадира Уралоглу.

«В настоящее время в регионе находятся 14 судов, принадлежащих Турции. Ведутся переговоры, координируемые нашим МИД, относительно их отправления», — приводит издание The National слова министра.

По его словам, ранее в марте одно из турецких судов получило разрешение на отправление от Ирана, поскольку оно занималось перевозкой товаров в иранских портах.