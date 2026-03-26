Разведка Пакистана сообщила США, что Израиль попытается убить главу МИД Ирана Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммад-Багера Галибафа, что приведёт к срыву мирных переговоров, сообщает Reuters.

Пакистан призвал Соединённые Штаты оказать давление на Израиль, чтобы тот не наносил удары по вышеназванным официальным лицам.

«У израильтян были их координаты, и они хотели их убить. Мы сказали США, что если их тоже уничтожат, то больше не с кем будет вести переговоры, поэтому США попросили израильтян отступить», — отмечает пакистанский источник.