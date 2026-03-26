Николас Мадуро Герра, сын экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвал противоправным судебное разбирательство в отношении его родителей.

«Этот процесс с самого начала является незаконным и противоправным», — сказал он на митинге в Каракасе в поддержку Мадуро и его супруги Силии Флорес.

«Сегодня звучит самый мощный голос Венесуэлы и всего мира — голос правды, и пусть у них в руках находятся средства связи, в наших руках — настоящая правда», — приводит его слова агентство EFE.

Напомним, второе слушание в отношении Мадуро и его супруги Силии Флорес началось сегодня, 26 марта, в федеральном суде Нью-Йорка.