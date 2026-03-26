Второе судебное заседание по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро началось в федеральном суде на Манхэттене под председательством судьи Элвина Хеллерстайна, передает ТАСС.

Мадуро и его жена Силия Флорес сидят за столом защиты в наушниках для синхронного перевода. Судья предоставил слово адвокату Мадуро Барри Поллаку, который изложил позицию защиты по вопросу оплаты юридических услуг.

«Обвиняемые имеют право не просто на компетентного адвоката, но на адвоката по своему выбору и право использовать для этого легальные средства. У них есть абсолютное право использовать свои средства для оплаты защиты», — заявил Поллак.

По его словам, Мадуро и его жена заявили, что не могут самостоятельно оплачивать юридические услуги, и настаивают на праве правительства Венесуэлы финансировать их защиту.