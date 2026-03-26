Иран через посредников передал ответ на американское предложение об урегулировании конфликта и теперь ожидает реакции от Вашингтона, сообщает агентство Tasnim.

«Ответ Ирана на 15 предложенных США пунктов был официально направлен через посредников в среду вечером», — пишет агентство со ссылкой на источник. Собеседник Tasnim добавил, что Тегеран ожидает ответа.

По словам источника, «Иран в ответе ясно указал, что агрессивные акты убийства со стороны противника должны прекратиться, должны быть установлены конкретные условия для предотвращения повторения войны, должны быть гарантированы и четко определены компенсации и военные репарации, а также должна быть прекращена война на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших в этой борьбе в регионе».

Источник добавил, что суверенитет Ирана над Ормузским проливом «является естественным и законным правом Ирана и будет оставаться таковым, а также является гарантией выполнения обязательств с другой стороны и должен быть признан».