Украина не станет обменивать собственные гарантии безопасности на обозначенные США условия по выводу войск из Донбасса, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

В интервью французскому изданию он отметил, что на территории Донбасса расположены укрепления и оборонительные линии, необходимые для защиты Украины.

«Наши укрепления являются частью наших гарантий безопасности. Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности, построенные нашими собственными руками и нашей армией, на другие гарантии безопасности. Это было бы несправедливо», — заявил Зеленский.