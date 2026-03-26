Армия РФ несет значительные потери на фронте — это 30-35 тысяч человек в месяц. Как передает РБК-Украина, об этом заявил украиснский президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

Президент подчеркнул, что отсутствие продвижения армии России на фронте фактически означает поражение для этой страны.

По его словам, большинство переговоров строится на мысли, что Россия наступает, а Украина отступает, и Москве часто удается навязывать этот нарратив: «И, к сожалению, Москве очень хорошо удается — очень часто, к сожалению, — продать этот дискурс Соединенным Штатам».

Также Зеленский коснулсся темы потерь в живолй силе. «Во второй половине 2025 года и в 2026 году, в январе и феврале, Россия потеряла шесть солдат на каждого потерянного солдата Украины, а в некоторых районах — восемь. Они сейчас теряют просто страшное число людей — 30-35 тысяч человек в месяц», — рассказал президент.