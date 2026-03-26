Эскалация конфликта в Ближневосточном регионе поставила под удар целый ряд отраслей. Последствия этого конфликта пока трудно спрогнозировать, причем даже тем, кто в него вовлечен, сказал президент РФ Владимир Путин.

«Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам», — цитирует его ТАСС.

Путин обратил внимание на то, что под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений и многих других товаров и товарных позиций.

«Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечен в конфликт, и сами ничего не могут спрогнозировать», — отметил российский президент.

«Но для нас это еще сложнее. Но тем не менее мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события», — добавил Путин.