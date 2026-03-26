Последствия конфликта на Ближнем Востоке сложно спрогнозировать, это не могут сделать даже вовлеченные в него участники, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, те, кто вовлечены в конфликт, сами ничего не могут спрогнозировать, но для нас это еще сложнее», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании съезда РСПП.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке «вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным, кооперационным цепочкам». «Под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений и многих других товаров», — сказал Путин.

Тем не менее, отметил он, Россия должна жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события.

«Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса, а она, напомню, резко затормозила развитие всех без исключения регионов и континентов», — добавил глава российского государства.