США и Иран ведут непрямые переговоры при посредничестве Пакистана, сообщил глава МИД Пакистана Исхак Дар.

«В СМИ появились необоснованные спекуляции относительно мирных переговоров по прекращению продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В действительности же американо-иранские непрямые переговоры ведутся посредством сообщений, передаваемых Пакистаном. В этом контексте Соединенные Штаты поделились 15 пунктами, которые обсуждаются Ираном.

Братские страны Турция и Египет, среди прочих, также выражают свою поддержку этой инициативе.

Пакистан по-прежнему полностью привержен делу содействия миру и продолжает прилагать все усилия для обеспечения стабильности в регионе и за его пределами. Диалог и дипломатия – единственный путь вперед!», — отметил Исхак Дар.