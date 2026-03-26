Пентагон разрабатывает военные варианты «последнего удара» по Ирану, которые могут включать использование сухопутных войск и массированную бомбардировку, сообщил Axios со ссылкой на двух чиновников США и двух источников.

Источники Axios описали четыре основных варианта «последнего удара», из которых президент США Дональд Трамп мог бы выбирать:

вторжение на остров Харк или его блокада;

вторжение на остров Ларек, который помогает Ирану укрепить контроль над Ормузским проливом — на нем, пишет Axios, расположены иранские бункеры, боевые катера, способные взрывать грузовые суда, и радары, отслеживающие передвижения в проливе;

захват стратегически важного острова Абу-Муса и двух островов поменьше, расположенных недалеко от западного входа в пролив и контролируемых Ираном;

блокирование или захват судов, экспортирующих иранскую нефть в восточной части Ормузского пролива.

Американские военные также подготовили планы наземных операций вглубь территории Ирана.