Россия продолжает второй этап операции ударов по критической инфраструктуре Украины, и сейчас их целями являются водообеспечение, резервуары, дамбы и логистика. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Reuters.

Украинский президент сказал, что Украина сейчас сильнее, чем зимой.

«Надо бороться за финансирование. Финансирование даст усиление защиты неба с нашей стороны. Безусловно. Технологии есть», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки, но для этого необходимо достаточное финансирование.

Напомним, Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита от ЕС на 90 млрд евро. Премьер Виктор Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока поставки российской нефти через украинскую территорию не восстановят.