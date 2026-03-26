Мировые поставки гелия сократились на треть из-за конфликта на Ближнем Востоке . Около трети мировых поставок гелия оказалось нарушено на фоне войны США и Израиля с Ираном и ответных действий Тегерана. Об этом сообщает Al Jazeera.

Сбой связан с ограничениями судоходства через Ормузский пролив и остановкой производства в Катаре — одном из ключевых производителей гелия. В 2025 году страна обеспечивала около трети мирового объёма — это 63 млн кубометров.

Из-за атак на энергетическую инфраструктуру Катар был вынужден приостановить производство сжиженного природного газа, при котором гелий добывается как побочный продукт. В результате экспорт жидкого гелия сократится примерно на 14%.

Дополнительное давление оказывает почти полная остановка судоходства через Ормузский пролив, что является ключевым маршрутом поставок.

Гелий критически важен для медицины (в частности, МРТ) и высокотехнологичных отраслей, включая производство полупроводников. Его дефицит может привести к росту цен и перебоям в поставках, особенно для стран Азии — Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

Эксперты предупреждают, что при длительных перебоях цены на гелий могут вырасти на 25–50%.