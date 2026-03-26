Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива проведёт брифинг в Эр-Рияде на фоне атак. Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) в ближайшее время выступит перед журналистами в Эр-Рияде, передаетAl Jazeera.

Ожидается, что во встрече также примут участие послы стран GCC. Совет, как предполагается, представит свою позицию по продолжающимся атакам.

С 28 февраля зафиксированы тысячи запусков беспилотников и сотни ракет, направленных на страны Персидского залива. По имеющимся данным, около 85% снарядов, выпущенных из Ирана, были нацелены именно на эти государства. Несмотря на то что они не участвуют в конфликте и не занимают сторону, они оказались среди пострадавших.

Под удары попали энергетическая инфраструктура, аэропорты и жилые районы стран Персидского залива. Экономики государств испытывают серьёзное давление, поскольку поставки энергоресурсов практически нарушены.

Ожидается, что по итогам встречи станет ясно, удастся ли странам Персидского залива выработать единую позицию.