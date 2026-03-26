Южная Корея представит дополнительный бюджет в размере 17 миллиардов долларов, предназначенный для военного времени.

Правительство объявила о планах расширить налоговые льготы на топливо на фоне продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном, который приводит к росту цен на энергоносители.

«Правительство подготовит дополнительный бюджет в размере 25 трлн вон уже в следующем месяце. Он будет профинансирован за счёт избыточных налоговых поступлений и направлен на реагирование на затяжной конфликт на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении властей.