28 мая на площади Республики в Ереване будет представлена новая военная техника. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге после заседания правительства, сообщают армянские СМИ.

Это будет не столько парад, сколько отчет перед гражданами, заметил премьер.

Пашинян отметил, что правительство проводит работу с международными партнерами, включая страны региона, чтобы не создалось впечатления об отклонении от мирной повестки дня или отказе от нее.

Это решение, по его словам, исходит и из его прежнего заявления в ноябре 2025 года, когда он пригласил граждан своими глазами увидеть новые образцы вооружений. Но заявок оказалось столь много, что в правительстве сочли целесообразным открыто продемонстрировать технику, добавил он.

«Думаю, это станет впечатляющим зрелищем для граждан Армении», – заверил он.

Между тем, еще 15 марта Пашинян заявил, что, несмотря на приглашение властей осмотреть новую технику, желающих оказалось не так много, поэтому было решено показать вооружения всему народу.