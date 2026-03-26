Командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алирза Тенгсири погиб в результате израильского удара, сообщает Haber Global.

По данным, иранские официальные лица пока не комментируют данную новость.

Отметим, что ранее, 31 января этого года, в отношении Тенгсири была совершена попытка покушения в иранском городе Бендер-Аббас.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана, в результате которых был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал удары по целям, определённым в Израиле, а также на военных базах США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединённых Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.