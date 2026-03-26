Посольство США в Ираке выпустило новое уведомление о безопасности, в котором говорится, что Иран провел «масштабные» атаки на граждан США и объекты, связанные с Вашингтоном, по всей территории Ирака, передает Al Jazeera.

В посольстве призвали граждан США покинуть Ирак и не обращаться в посольство в Багдаде или генеральное консульство в Эрбиле из-за сохраняющейся угрозы ракетных, беспилотных и снарядных ударов в воздушном пространстве Ирака.

Тем, кто покидает страну, рекомендовано использовать сухопутные маршруты через Иорданию, Кувейт, Саудовскую Аравию и Турцию, так как воздушное пространство остаётся закрытым.