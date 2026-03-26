Министр промышленности Ирана Мохаммад Атабак сообщил о разработке плана по быстрой реконструкции ключевых заводов, повреждённых в ходе войны, чтобы не допустить дефицита продукции.

По его словам, повреждённые предприятия, продукция которых широко используется в различных цепочках поставок, поставлены «во главу списка реконструкции».

Заводы, которые были полностью разрушены, потребуют «специализированной оценки», отметил министр, добавив, что ожидает, что производственный процесс в стране будет продолжаться без перебоев.