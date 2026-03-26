Армия Ирана заявила об ударах беспилотниками по центрам воздушной поддержки, промышленности беспилотников и ключевому оборудованию в Израиле, сообщает агентство Tasnim.

В заявлении, опубликованном в среду, армия Ирана сообщила, что удары беспилотников были нанесены по военным и технологическим центрам компании Rafael, аэрокосмической промышленности, а также по объектам обслуживания и базам истребителей Израиля на авиабазе Бен-Гурион.

По данным, в рамках этих наступательных операций беспилотники поразили объекты технического обслуживания истребителей F-15 и F-16, Израильскую аэрокосмическую промышленность (IAI), которая занимается разработкой и поставкой оборудования для передовых БПЛА, таких как Heron и Harop, разведывательные спутники серии Horizon, а также ключевое оборудование.

Также целью атак стали предприятия Rafael, ответственные за разработку дорогостоящих систем противовоздушной обороны Израиля, таких как «Железный купол», «Праща Давида», системы радиоэлектронной борьбы и подавления для вражеских самолетов.

Разнообразие целей на разных объектах авиабазы Бен-Гурион и в институте Rafael, а также сотни важных и легко доступных объектов, создают возможность для повторных атак беспилотников. Армия Ирана заявила, что эти нападения будут продолжаться до полного прекращения агрессивной деятельности этих баз.

В заявлении также отмечается, что, несмотря на серьезные повреждения стратегических объектов и оборудования противника, Израиль не распространяет информации о масштабах ущерба, нанесенного Вооруженными силами Ирана.