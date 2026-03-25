МВД России подготовило законопроект, предусматривающий продажу банкам и операторам связи информации о гражданах из ведомственных баз данных. Стоимость одного запроса предлагается установить на уровне 50 рублей.

Документ опубликован на портале для обсуждения нормативно-правовых актов.

В случае одобрения правительством постановление может вступить в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать шесть лет.

Ожидается, что нововведение позволит ежегодно пополнять федеральный бюджет примерно на 120 миллиардов рублей (около 2,2 млрд манатов в год — ред.), которые планируется направить на финансирование деятельности МВД РФ.