Россия пыталась оказать давление на США, предложив прекратить передачу военной разведданных Ирану в обмен на отказ Вашингтона от обмена разведкой с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По его словам, такие действия носят откровенно шантажный характер.

«У меня есть данные наших спецслужб, что Россия говорит: “Мы не будем передавать разведданные Ирану, если Америка перестанет передавать их Украине”. Разве это не шантаж? Абсолютно», — подчеркнул Зеленский.

Других подтверждений этим заявлениям на данный момент не приводится.