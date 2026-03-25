США выдвинули условие: окончательное согласование гарантий безопасности возможно только при передаче Киевом всей восточной части Донбасса России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

По его словам, Вашингтон продолжает усиливать давление на украинскую сторону.

«К сожалению, на мой взгляд, президент США Дональд Трамп по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону… Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что такой шаг создаёт серьёзные риски для безопасности как Украины, так и Европы, поскольку приведёт к передаче России сильных оборонительных позиций в регионе.