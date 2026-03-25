Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Пекине 14–15 мая.

По его словам, переговоры изначально были отложены из-за военной операции против Ирана, однако теперь стороны согласовали новые даты.

Трамп также сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп примут Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань с ответным визитом в Вашингтоне в этом году.

«Наши представители завершают подготовку к этим историческим визитам. Я с нетерпением жду встречи с президентом Си, которая, я уверен, станет монументальным событием», — отметил он.