Иран может перекрыть пролив Баб-эль-Мандеб в случае наземного вторжения на свою территорию, включая острова. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

По словам источника, Тегеран обладает «как волей, так и возможностью» создать реальную угрозу для этого стратегического маршрута. Он также предупредил США, что попытки решить ситуацию вокруг Ормузского пролива «глупыми мерами» могут привести к появлению ещё одного кризисного направления.

«Если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам ещё один пролив», — заявил источник.

Баб-эль-Мандеб расположен между Йеменом и Эритреей и соединяет Аденский залив с Красным морем. Через него проходит значительная часть судов, следующих по маршрутам Суэцкого канала, что делает его одной из ключевых артерий мировой торговли.