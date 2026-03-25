Первая леди США Мелания Трамп опровергла заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что она якобы обращалась к нему за посредничеством в вопросе воссоединения украинских детей с семьями.

По ее словам, эти утверждения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований.

Мелания Трамп подчеркнула, что все переговоры по возвращению детей, вывезенных с оккупированных территорий, велись напрямую — между ней, ее официальным представителем, а также властями России и Украины.

Она отдельно отметила, что никаких посредников в этом процессе не было, включая Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о якобы контактах с Меланией Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом.