Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания против Ирана продолжается и остается в активной фазе, несмотря на сообщения в СМИ о возможном завершении операции.

По его словам, Израиль намерен последовательно добиваться поставленных целей и не собирается сворачивать действия. Он подчеркнул, что ситуация остается напряженной и требует дальнейших шагов.

Отдельно Нетаньяху прокомментировал обстановку на северном направлении. По его словам, принято окончательное решение добиться коренного изменения ситуации в Ливане.