Канакский и социалистический фронт национального освобождения (FLNKS) намерен добиваться от Франции соблюдения права канакского народа на самоопределение.

Об этом заявил член движения Микаэль Форре в интервью AnewZ. По его словам, на последнем конгрессе FLNKS было решено призвать Париж прекратить «дискриминационный процесс» и вернуться к переговорам.

Форре подчеркнул, что движение выступает против плана пересмотра статуса Новой Каледонии, предусматривающего ограниченный суверенитет в составе Франции, считая его противоречащим Нумейскому соглашению.

Он также отметил, что на фоне глобальных изменений и успехов канаков на муниципальных выборах движение намерено усиливать курс на независимость и продолжать политическое давление на Париж.