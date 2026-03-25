Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривают возможность вступления в войну против Ирана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, страны Персидского залива «теряют терпение» из-за иранских ударов по портам, энергетике и аэропортам. Однако решение о вступлении в конфликт возможно лишь в случае атак по ключевой инфраструктуре — этот порог остаётся высоким.

Турция при этом пытается сдержать эскалацию. Глава МИД Хакан Фидан провёл переговоры в регионе, убеждая страны Залива не втягиваться в войну.

Анкара опасается, что их участие приведёт к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке.