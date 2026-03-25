Иранские СМИ озвучили условия прекращения конфликта и одновременно отвергли предложенный США план урегулирования.

Тегеран требует полного прекращения «агрессии», гарантий невозобновления войны, выплаты репараций и остановки боевых действий на всех фронтах, включая силы сопротивления. Также среди условий — международное признание контроля Ирана над Ормузским проливом.

Параллельно, по данным Al Mayadeen, Иран уведомил Пакистан, что не может принять американский план из 15 пунктов. Документ предусматривал демонтаж трёх ключевых ядерных объектов, полный отказ от обогащения урана, остановку ракетной программы, ограничение поддержки прокси-групп и открытие Ормузского пролива.

«Иран закончит войну тогда, когда решит сам, и когда его условия будут удовлетворены», — приводит Press TV слова высокопоставленного источника.

По его словам, США ведут переговоры по разным каналам, но предлагают условия, которые в Тегеране считают чрезмерными и нереалистичными.