В канадской провинции Альберта усиливается движение за независимость, и вопрос выхода из состава страны могут вынести на референдум уже в октябре, сообщает Bloomberg.

Для запуска голосования требуется всего 177 тыс. подписей — порог настолько низкий, что даже противники инициативы ожидают её появления в бюллетене.

На фоне торгового давления со стороны президента США Дональда Трампа и зависимости региона от нефтяного экспорта тема раскола стала реальным политическим риском. Альберта обладает крупными запасами нефти, а жители всё чаще выступают против перераспределения доходов в пользу других провинций.

Хотя идею отделения поддерживают около 20% населения, аналитики отмечают, что настроения могут быстро измениться. Сепаратисты уже активизировались, а часть из них допускает сценарий сближения с США.