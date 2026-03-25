Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе и урегулированию конфликта на Ближнем Востоке могут пройти в Исламабаде в выходные.

«Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде в Пакистане. Предполагаю, что они будут более широкими и не будут касаться только ядерной энергетики, причины конфликта. На этот раз на повестке дня также будут ракеты, ополченцы-союзники исламской республики и гарантии безопасности для Ирана», — заявил Гросси в интервью итальянской газете Corriere della Sera.