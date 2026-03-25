Возврата к прежним ценам на нефть или к прежнему порядку не будет, пока не будет выполнена наша воля», заявил представителя центрального штаба Ирана «Хатам Аль-Анбия» Эбрахим Золфагари, передаёт Fars.

«Это произойдет, когда мысль о принятии мер против иранской нации будет полностью стерта из ваших грязных умов. Нашими первыми и последними словами с самого первого дня были, есть и будут: никто, подобный нам, не поладит с кем-то вроде вас. Ни сейчас, ни когда-либо еще», — цитирует СМИ Золфагари.

«Достиг ли уровень ваших внутренних конфликтов уровня переговоров с самими собой? Не называйте свой провал соглашением»,- добавил он.