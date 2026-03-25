Иран проводит 80-ю волну ударов по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке в рамках операции «Истинное обещание 4».

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Tasnim.

В заявлении говорится, что в ходе данной операции было поражено военное командование армии Израиля, расположенное к северу от города Цфат.

В КСИР пообещали без каких-либо ограничений подвергнуть интенсивным ракетным и беспилотным атакам израильские силы на севере страны, а также в районе сектора Газа.

Кроме того, в рамках новой волны атак Тегеран поразил цели в Тель-Авиве, Кирьят-Шмоне, Бней-Браке, а также несколько американских баз, что произошло при помощи жидкотопливных и твердотопливных ракетных систем, высокоточных бомб и боевых беспилотников, добавили в пресс-службе.