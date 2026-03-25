Авиационные власти Сирии продлили действующие ограничения полетов в воздушном пространстве страны еще на двое суток — до вечера четверга.

Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск», отвечающей за авиационный трафик над страной.

«Полеты в воздушном пространстве ограничены до 21:00 по всемирному времени четверга, 26 марта», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что до этого времени на прием и отправку пассажирских самолетов работает только аэропорт в Алеппо, для полетов в который определено три коридора: два ведут к турецкой границе и один — к Средиземному морю до границы района под контролем диспетчеров Никосии.

Кроме того, ранее источник сообщал ТАСС, что Сирия частично разрешила транзит самолетов в третьи страны над своей территорией, для чего был определен отдельный коридор от границы с Турцией до Средиземного моря.