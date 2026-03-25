Шведское правительство приостановило выдачу и продление краткосрочных виз некоторым сотрудникам посольства Ирана в Стокгольме.

Об этом сообщают шведские чиновники.

По их словам, это решение было принято в ответ на казнь гражданина Швеции в Иране. В связи с этим решением новые краткосрочные визы сотрудникам посольства Исламской республики выдаваться не будут, а действующие визы не будут продлеваться.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС осуждает казнь гражданина Швеции в Иране, считая это «жестоким актом бессмысленного насилия».