Военно-морские силы (ВМС) Японии сформировали новую объединенную эскадру для оперативного развертывания в районе островов в Восточно-Китайском море, примыкающих к Тайваню. Об этом 24 марта сообщило информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что в состав нового подразделения включены надводные корабли, минные тральщики, а также вспомогательные суда, предназначенные для быстрой переброски десанта. Штаб эскадры расположился на базе ВМС Сасебо на острове Кюсю.

По информации издания, моряки будут действовать в тесном взаимодействии с десантными подразделениями сухопутных сил страны.