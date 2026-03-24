Соединенные Штаты готовы наращивать свой атомный арсенал в связи с развитием Китаем сил ядерного сдерживания.

Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«Однако если китайская сторона продолжит этот прорыв, и опять-таки они приближаются к паритету [с США], то это [уже] не проблема 2040-х годов. Это становится проблемой 2030-х годов. Мы будем яростно конкурировать по [всему] спектру модернизации своих ядерных сил», — отметил американский дипломат. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Что касается роста их [ядерного] арсенала, то мы более не рассматриваем это как двустороннюю проблему», — подчеркнул Динанно.