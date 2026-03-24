Соединенные Штаты хотели бы обсуждения с Россией новых видов ядерных вооружений.

Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он отметил, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность. К таким системам он отнес в том числе крылатую ракету «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон». «Все эти системы не подпадают под действие Нового ДСНВ. Нам нужно провести прямой разговор с россиянами [на эти темы]. И я уверен, что мы его проведем», — сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Он также выразил уверенность, что такие темы «всплывут во взаимодействии в рамках постоянной пятерки Совета Безопасности ООН, которое надвигается».

Динанно не пояснил, о каких планируемых контактах идет речь.

Новым ДСНВ в США принято называть российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это соглашение было подписано в 2010 году.

Срок действия договора истек 5 февраля.