Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостанавливает реализацию проекта по созданию окололунной станции Gateway.

Об этом заявил руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман на конференции в Вашингтоне.

По его словам, NASA сосредоточится на строительстве базы на поверхности естественного спутника Земли.

«Никого не должно удивить то, что мы приостанавливаем Gateway в его нынешнем виде и нацеливаемся на инфраструктуру, обеспечивающую продолжительное пребывание на поверхности Луны», — сказал он.

Айзекман уточнил, что NASA, «несмотря на ряд серьезных проблем с оборудованием и графиком», направит на выполнение этой задачи ресурсы, предназначавшиеся ранее для создания станции Gateway.

«База на Луне не появится в одночасье. В последующие семь лет мы вложим около $20 млрд и построим ее в ходе десятков миссий», — добавил Айзекман.