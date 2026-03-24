Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) развернули контейнеровоз SELEN в Ормузском проливе из-за отсутствия разрешения на проход.

Как передает ТАСС, об этом сообщил глава ВМС КСИР Али Реза Тангсири.

«Контейнеровоз SELEN был развернут военно-морскими силами КСИР из-за несоблюдения правовых протоколов и отсутствия разрешения на проход через Ормузский пролив», — написал он в X.

Прохождение любого судна через этот водный путь требует полной координации с иранскими властями, подчеркнул он.