​​Бельгия впервые за 5 лет направила военнослужащих на улицы для защиты еврейских общин.

Первая группа бельгийских солдат заняла позиции у синагог и еврейских объектов в Брюсселе и Антверпене для усиления безопасности после серии антисемитских нападений в Бельгии и соседних Нидерландах.

Этот шаг последовал за взрывом у синагоги в Льеже и Роттердаме, а также взрывом в еврейской школе в Амстердаме.

Министр обороны Бельгии Франкен подчеркнул, что развертывание войск осуществляется в сотрудничестве с федеральной полицией. Всего до 300 военнослужащих будут обеспечивать защиту еврейских объектов с учетом ротации.

Представители еврейских организаций и Европейского еврейского конгресса приветствовали меры, отметив, что они демонстрируют серьезное отношение к угрозам и обеспечивают спокойствие общины. Это первый случай за 5 лет, когда Бельгия вновь направила военнослужащих на улицы для защиты граждан.