Ормузский пролив открыт для безопасного международного судоходства, но только для тех стран, которые не участвуют в конфликте против Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И, передает Центральное телевидение Китая.

«Ормузский пролив открыт для всех, суда могут безопасно проходить, однако находящиеся в состоянии войны государства не входят в этот список», — сказал он.

В ходе телефонного разговора министр поблагодарил Пекин за экстренную гуманитарную помощь и заявил, что Тегеран настроен на постоянное прекращение огня, а не временное.